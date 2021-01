Apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, invadiram o Congresso nesta quarta-feira após derrubarem várias cercas de proteção e entrarem em confronto com a polícia, causando caos na capital do país, Washington.

A prefeita Muriel Bowser decretou toque de recolher devido aos acontecimentos na cidade, onde milhares de manifestantes estão nas ruas.

O Congresso estava reunido para validar os resultados das eleições presidenciais de novembro, vencidas pelo candidato do Partido Democrata, Joe Biden.

Durante o confronto com policiais do lado de fora do Capitólio, onde ficam a Câmara dos Representantes e o Senado, manifestantes pró-Trump foram repelidos com gás lacrimogêneo.

Uma multidão ocupou as escadarias, e alguns dos manifestantes conseguiram entrar no plenário da Câmara dos Representantes.

A manifestação pró-Trump, com o nome "Salve os EUA", começou pacificamente de manhã perto da Casa Branca.

Por volta do meio-dia, o presidente falou com os manifestantes para prometer que "nunca" admitiria a derrota nas eleições e os convocou a marcharem em direção ao Congresso.