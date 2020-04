O governo do Líbano anunciou nesta terça-feira que não foi registrado no país nenhum caso do novo coronavírus nas últimas 24 horas, pela primeira vez em dois meses, e após o início do confinamento e fechamento de fronteiras.

O Ministério da Saúde libanês indicou em seu relatório diário que o número total de infectados em seu território é de 677 acumulados, sem registrar nenhum caso em 24 horas, em um país de 6 milhões de pessoas e após cinco dias em que não houve mais de cinco infectados por dia.

Os testes de diagnóstico realizados ontem foram inferiores a 500, pois era feriado, número que contrasta com os dias anteriores, que já ultrapassa os 1 mil testes diários.

Além disso, é o sexto dia consecutivo em que o Líbano não registra nenhuma morte por Covid-19, que totaliza 21, e mais uma pessoa se recuperou da doença, indo para um total de 103 curados.

Desde o final de fevereiro, o governo libanês fechou instituições de ensino e, a partir de 15 de março, decretou estado de alarme, com o fechamento de fronteiras, e um toque de recolher que vem sendo relaxando nos últimos dias devido aos números positivos.

O governo deve estender o confinamento por mais duas semanas, até 10 de maio, uma vez que o ministro do Interior libanês, Mohamed Fehmi, indicou que as medidas não podem ser flexibilizadas até que o país tenha capacidade suficiente para realizar testes em sua população, anunciando que expandiria os testes diários para 1,5 mil a partir desta semana.

Firas Abiad, diretor executivo do Rafic Hariri Hospital, hospital estatal e primeiro credenciado para receber pacientes com Covid-19, disse à Agência Efe que o fato de fechar "rapidamente" significou "um rápido declínio nos casos de infecção por coronavírus".

Ele afirmou que essas medidas rápidas fizeram que o hospital se preparasse e evitasse um colapso em um país que também está passando por uma grave crise econômica que afetou seu sistema de saúde. EFE

