A Rússia registrou nesta quinta-feira mais 554 mortes por Covid-19, depois de dois dias consecutivos atingindo o recorde no indicador, mas a situação segue preocupante no país que alcançou hoje a maior marca no número de casos de infecção notificados em 24 horas desde o início da pandemia.

Nesta terça-feira, as autoridades locais divulgaram a notificação de 569 falecimentos e ontem outros 589, que é a quantidade mais alta já alcançada. No total, 41.607 pessoas já foram vítimas da doença provocada pelo novo coronavírus.