Os casos semanais de Covid-19 no mundo caíram nos últimos sete dias em comparação com a semana anterior, uma tendência que começou no início de maio, embora "a pandemia esteja longe de terminar", segundo alertou nesta segunda-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS).

"Há uma enorme desconexão entre países com altas taxas de vacinação, onde a mentalidade já é de que a pandemia acabou, e outros que sofrem enormes ondas de infecção", advertiu o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em uma coletiva de imprensa em Genebra.