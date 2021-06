A ex-presidente interina da Bolívia Jeanine Áñez afirmou nesta quinta-feira, 87 dias após ter sido presa preventivamente em uma penitenciária feminina pelo caso "golpe de Estado", que é uma "prisioneira política" e pediu independência na justiça.

"Sou acusada de crimes que não cometi. As acusações não se sustentam, eles inventam novos tipos para me manter na prisão e eu me sinto totalmente indefesa. Todos os recursos apresentados são rejeitados", disse Áñez em mensagem divulgada nas redes sociais, ao se declarar uma "prisioneira política" do governo de Luis Arce.