Contratado de graça após o término do contrato com o Arsenal, o meia Aaron Ramsey foi apresentado pela Juventus nesta segunda-feira, no Allianz Stadium, e se disse entusiasmado para jogar pelo clube de Turim, escolhido por ele em meio a outras ofertas.

"Quando soube que a Juventus tinha interesse em mim, não tive dúvidas sobre para onde ir. Estou feliz por estar aqui, com muita expectativa. Espero que possamos escrever a história da Juventus juntos. É verdade que houve outras ofertas, mas estou aqui e estou orgulhoso disso", afirmou Ramsey em entrevista coletiva na casa da Juve.