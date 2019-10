O governo do Equador informou neste sábado que os governos municipais do país poderão elevar os preços das tarifas de transporte público, uma medida anunciada depois da alta dos preços dos combustíveis que gerou uma série de protestos em todo o país.

Em comunicado, a Secretaria-Geral da Presidência do Equador disse que, "para evitar especulações", permitirá que as cidades aumentem os preços tarifas em no mínimo US$ 0,05 (R$ 0,20) e no máximo US$ 0,10 (R$ 0,40).