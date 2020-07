As autoridades federais dos Estados Unidos realizaram nesta quinta-feira, após uma autorização da Suprema Corte, a segunda execução de um prisioneiro desde 2003, a de Wesley Purkey, um homem de 68 anos condenado pelo sequestro e assassinato de uma adolescente em 1998.

Purkey estava no corredor da morte desde 2003, quando foi condenado por um tribunal federal pelo rapto e assassinato de Jennifer Long, de 16 anos, no estado do Kansas, em 1998.