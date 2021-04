O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, testou negativo para covid-19 em exame realizado após ter feito contato na semana passada com o ministro da Saúde, Julio Borba, e com o de Obras Públicas e Comunicações, Arnolso Wiens, ambos contagiados.

O Ministério da Saúde Público informou, nesta segunda-feira, o resultado do presidente através das redes sociais, com uma foto do diagnóstico do laboratório.