Centenas de imigrantes vindos do Marrocos tentaram entrar nesta sexta-feira na cidade espanhola de Melilla, no norte da África, e cerca de 30 deles conseguiram, apesar da presença do exército na fronteira, segundo disseram fontes oficiais à Agência Efe.

Várias tentativas de entrada, seis no total, ocorreram durante toda a noite, enquanto agentes da polícia e da Guarda Civil da Espanha tentam controlar esta zona fronteiriça com território marroquino.