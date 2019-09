O secretário de Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, defendeu nesta terça-feira, em visita à Casa Branca, as medidas adotadas pelo país para conter a migração rumo aos Estados Unidos e afirmou que elas provocaram uma "queda irreversível" no fluxo de pessoas que tenta cruzar a fronteira entre os dois países.

A defesa da política implementada pelo governo de Andrés Manuel López Obrador vem depois de os EUA exigirem que o México faça mais para deter os migrantes que cruzam o país para tentar entrar no território americano.