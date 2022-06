Kentucky, Louisiana e Dakota do Sul proibiram a interrupção da gravidez nesta sexta-feira, logo após a divulgação da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de anular a proteção do direito ao aborto - que vigorava desde 1973 -, enquanto outros 23 estados podem fazer o mesmo no curto prazo.

Os três estados tinham aprovado com antecedência estas leis que proíbem o aborto e entraram em vigor assim que a decisão da Suprema Corte foi divulgada, segundo o Instituto Guttmacher, dedicado aos direitos reprodutivos.