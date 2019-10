O primeiro-ministro do Líbano, Saad Hariri, anunciou a renúncia ao cargo nesta terça-feira, depois de duas semanas de grandes protestos contra o governo nas ruas de todo o país.

"Vou ao Palácio Baabda para apresentar a renúncia do governo ao presidente, Michel Aoun, em resposta aos muitos libaneses que foram às praças para pedir mudança", disse o premiê em breve discurso televisionado.

Hariri explicou que não pode mais "esconder" o fato de que o Líbano chegou a um "beco sem saída", então colocou o cargo "nas mãos do presidente e de todos os libaneses". Agora, cabe a Aoun aceitar ou rejeitar o pedido de renúncia.

Aos aliados políticos, Hariri declarou que tem a responsabilidade de proteger o país e procurar formas de desenvolver a economia, para a qual agora existe uma boa oportunidade que não deve ser desperdiçada.

"Os cargos vêm e vão, mas a coisa mais importante é a dignidade e segurança da pátria. Ninguém é maior que o meu país", comentou o premiê.

Hariri já renunciou de surpresa em 2017, em discurso televisionado da Arábia Saudita no qual denunciou que um ataque estava sendo preparado contra si e criticou a interferência do Irã no Líbano e no mundo árabe.

Um mês depois, retirou o pedido de renúncia após uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros na qual todas as forças políticas libanesas se comprometeram a dissociar-se dos conflitos regionais.

Os protestos que sacudiram o país neste ano começaram em 17 de outubro, depois que o governo anunciou a intenção de tributar as ligações telefônicas por meio de serviços gratuitos de mensagens instantâneas.

Desde então, milhares de pessoas saíram às ruas de Beirute e de outras cidades do país exigindo a renúncia do governo e respostas contra a corrupção e a situação econômica de um país que, depois de 29 anos, ainda é incapaz de garantir o fornecimento de eletricidade.