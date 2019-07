O deputado opositor venezuelano Miguel Pizarro, que na semana passada fugiu clandestinamente do seu país e nesta sexta-feira deu uma entrevista coletiva em Genebra, comemorou o relatório da ONU que documentou graves violações de direitos humanos por parte do regime de Nicolás Maduro, o qual vê cada vez mais isolado.

"Hoje vimos Rússia e China marcar certa distância a respeito do governo da Venezuela, e com isso fica claro que, à medida que se desnuda o regime, este fica mais isolado", afirmou Pizarro após presenciar o debate sobre o relatório, apresentado pela alta comissária Michelle Bachelet no Conselho de Direitos Humanos.