A Comissão Nacional de Saúde da China informou que o país registrou apenas um único novo caso de infecção por coronavírus nesta segunda-feira, saindo da ligeira alta da véspera, quando foram reportados 17 contágios.

Segundo a comissão, o paciente foi diagnóstico na província de Mongólia Interior, no norte do território chinês, após ter voltado do exterior.