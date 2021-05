A ONG Médicos Unidos da Venezuela alertou nesta quarta-feira que o país "está sem profissionais da saúde", após a confirmação de mais 15 mortes de trabalhadores do setor por covid-19, o que eleva o total de óbitos para 537 desde o início da pandemia.

"Recebemos a informação de 15 novas mortes de profissionais do setor da saúde com critérios para a covid-19, chegando a 537, enquanto vozes oficiais reportam um total de 2.208 falecidos (entre toda a população). O país fica sem profissionais da saúde, e isso parece não importar", escreveu a organização no Twitter.