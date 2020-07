O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que está sendo alvo de uma perseguição política, após a Suprema Corte do país ter ordenado que o mandatário entregue a declaração do imposto de renda a um tribunal de Manhattan, em Nova York.

"A Suprema Corte envia o caso de volta à instância inferior, com argumentos para continuar. Isso tudo é uma perseguição política. Ganhei a caça às bruxas de Mueller, e outras, e agora tenho que continuar lutando em uma Nova York politicamente corrupta. Não é justo com esta presidência", reclamou Trump no Twitter.