A Rússia anunciou nesta sexta-feira que está se retirando do Tratado Céus Abertos, da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (Osce), um pacto multilateral que busca a transparência no controle de armas e do qual os Estados Unidos saíram oficialmente em novembro do ano passado.

"Devido à falta de progresso na remoção dos obstáculos à preservação do tratado nas novas condições, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia (...) anuncia o início dos procedimentos internos para a retirada da Federação Russa do Tratado Céus Abertos", disse o comunicado da pasta chefiada por Sergey Lavrov.