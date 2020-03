A liga que organiza a primeira e segunda divisões do Campeonato Alemão voltou atrás de decisão polêmica e anunciou a suspensão imediata até 2 de abril das competições, diante da propagação do novo coronavírus, que provoca a Covid-19.

Mais cedo, a entidade havia divulgado que a paralisação das competições aconteceria depois da rodada de fim de semana, que teria jogos na segunda-feira, com todas as partidas acontecendo com portões fechados.

Inicialmente, estava adiado apenas o duelo entre Hannover 96 e Dínamo Dresden, pela segunda divisão, porque o time da casa teve dois jogadores com coronavírus. Além disso, Werder Bremen e Bayer Leverkusen, pela primeira divisão, que seria na segunda-feira, foi suspensa pelas autoridades locais do estado de Bremen.

Mais tarde, foi divulgado que um jogador do Nuremberg havia sido diagnosticado com a Covid-19, e que o técnico do Padeborn 07, Steffan Baumgart, estava na lista de casos suspeitos, o que foi derrubado posteriormente, com a divulgação do exame negativo.

A liga que organiza as duas primeiras divisões do Campeonato Alemão, no entanto, decidiu paralisar a competição imediatamente, a começar pelos jogos de hoje entre Fortuna Düsseldorf e Padeborn 07, na elite da competição, e Arminia Bielefeld e Onsbruck, e Greuther Furth e Hamburgo, pela segunda.