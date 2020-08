As ações da Next Digital, editora do jornal "Apple Daily", tiveram alta de 166,67% nesta terça-feira, um dia depois da prisão do dono da companhia, Jimmy Lai, o que já levou a uma alta recorde ainda ontem.

Às 11h local (0h de Brasília), os valores dos títulos da empresa eram cotados em 0,68 dólares de Hong Kong (US$ 0,47). Isso depois das ações se valorizarem 350% ao longo da segunda-feira.