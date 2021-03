O primeiro carregamento de vacinas do mecanismo multilateral Covax chegou nesta sexta-feira ao aeroporto de Assunção, 36 mil doses para completar a cota dos profissionais da saúde que estão na linha de frente no país, em alerta vermelho de saúde e com a população à espera de imunização.

As vacinas fazem parte das 4,3 milhões de doses acertadas desde agosto com o mecanismo pelo governo, que nesta semana expressou "insatisfação" com a demora.