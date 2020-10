A campanha do candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quinta-feira que não participará do próximo debate, após a recusa do presidente Donald Trump, em fazê-lo, e pediu para ser realizado uma semana depois com perguntas dos eleitores.

A reação de Biden implica que o segundo debate presidencial, marcado para o próximo dia 15, em Miami, provavelmente será suspenso, dada a recusa dos dois candidatos em participar.