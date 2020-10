Das lágrimas na despedida do posto de senador na última terça-feira ao clima bucólico de seu sítio; de legislar em meio à pandemia de Covid-19 a colher legumes e verduras; de mais de 60 anos de atividade política a integrar um "conselho dos anciões", o ex-presidente do Uruguai José 'Pepe' Mujica analisa, aos 85 anos, as transformações pelas quais vem passando em sua nova etapa de vida.

Com a calma de quem parece ter tirado um enorme peso dos ombros, Mujica abriu para a Agência Efe as portas do sítio onde vive há anos com sua esposa, a senadora Lucía Topolansky, de 76 anos.