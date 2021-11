Eduard Ribas i Admetlla. Cidade do México

Principal testemunha do caso de pagamento de propinas pela Odebrecht no México, o ex-diretor da petroleira estatal Pemex Emilio Lozoya, foi preso preventivamente nesta quarta-feira após o Ministério Público do país encerrar o controverso acordo de delação que o manteve em liberdade por um ano.

A pedido do Ministério Público, o juiz Artemio Zúñiga ordenou que Lozoya ficasse preso em uma penitenciária na Cidade do México para aguardar julgamento, cuja data pode ser decidida em uma audiência marcada para 3 de dezembro.