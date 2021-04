A Espanha permanece em alto risco de contágios por covid-19 após a Semana Santa, com aumento da incidência acumulada de casos da doença por 100 mil habitantes.

De acordo com um relatório divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde do país, a incidência nos últimos 14 dias foi de 163,4 casos, contra 152,2 no período contabilizado até a última quarta-feira.