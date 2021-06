Cidade do México

EFE Cidade do México 16 jun 2021

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador. EFE/Mario Guzman

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, afirmou nesta quarta-feira que seu governo fará sua parte para reabrir a fronteira norte "o mais rápido possível" após a visita de dois dias do secretário do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas.

"Não sei qual foi o resultado (da visita). Considero que as reuniões foram realizadas em termos muito bons", disse o presidente durante entrevista coletiva matinal no Palácio Nacional.