A Apple e a Google abriram nesta quarta-feira para alguns desenvolvedores de software, com vínculos com autoridades de saúde de diferentes partes do mundo, o acesso as bases da tecnologia de rastreamento de contatos, ferramenta de combate à pandemia da Covid-19.

Em comunicado, as duas companhias americanas explicaram que o objetivo é duplo, permitir que comecem a testar a interface de programação de aplicativos, antes do lançamento oficial previsto para maio e, também, obter comentários e avaliações que permitam melhorar o produto.