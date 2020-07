Pequim, 17 jul (EFE).- A empresa de tecnologia Apple abriu nesta sexta-feira, em Pequim, o que, segundo a imprensa local, é a maior loja da companhia americana na região Ásia-Pacífico, em um momento em que as tensões entre os Estados Unidos e China aumentam a cada dia.

Aparentemente alheia às tensões comerciais, diplomáticas e tecnológicas entre as duas potências, a nova loja da Apple, no bairro de Sanlitun, área nobre da capital chinesa, é o dobro do tamanho da antiga sede, agora fechada e localizada no mesmo shopping.