A Apple reabriu nesta segunda-feira a última loja física que permaneceu fechada nos Estados Unidos por causa da pandemia da Covid-19, o que significa que, pela primeira vez desde março passado, todas as suas lojas no país estão novamente em operação.

Com a abertura de filiais no estado do Texas, as 271 lojas que a gigante da tecnologia tem nos EUA voltam a aceitar clientes pessoalmente, embora algumas delas operem sob limitações como a de receber clientes apenas com hora marcada.