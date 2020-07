O engenheiro Grant Imahara, um dos apresentadores do programa "Mythbusters" ("Os Caçadores de Mito"), morreu nesta terça-feira, aos 49 anos, segundo confirmou a emissora americana "Discovery Channel".

A causa oficial do falecimento não foi divulgada, mas o site "The Hollywood Reporter" veiculou que teria sido decorrente de um aneurisma cerebral.

"Estamos desconsolados após escutar essa triste notícia sobre Grant. Era uma parte importante da nossa família Discovery e um homem realmente maravilhoso. Nossos pensamentos e orações estão com a família dele", apontou comunicado divulgado pela emissora.

Além da participação em "Mythbusters", Imahara ficou conhecido pelos trabalhos na série "Projeto Coelho Branco", exibida pela Netflix, e em "Star Trek Continues" e "Star Trek: Renegades", em que atuou como ator.

Adam Savage, que foi outro apresentador de "Os Caçadores de Mitos", lamentou a morte do companheiro de tela em postagem no perfil que mantém no Twitter.

"Sinto uma perda. Sem palavras. Fui parte de duas grandes famílias com Grant Imahara nos últimos 22 anos. Foi um grande engenheiro, realmente brilhante, artista e intérprete, mas também uma pessoa tão generosa, tranquila e gentil. Trabalhar com Grant foi muito divertido. Sentirei sua falta, meu amigo", escreveu.

Antes de integrar o "Mythbusters", em 2005, Imahara fez parte da equipe visual da Lucasfilm, inclusive atuando na produção de filmes da franquia "Star Wars".