A aprovação do presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, caiu para 47%, oito pontos percentuais abaixo da última pesquisa, enquanto a desaprovação subiu de 28% para 32%, de acordo com uma pesquisa publicada nesta quarta-feira pela Equipos Consultores.

O levantamento foi realizado entre 23 de julho e 2 de agosto e 500 pessoas responderam à pergunta: "Você aprova, não aprova nem desaprova ou desaprova a forma como Luis Lacalle Pou está atuando como presidente?".