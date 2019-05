O partido nacionalista hindu BJP do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, venceu de forma contundente as eleições no país, após a conclusão da apuração nesta sexta-feira, e conquistou 303 cadeiras de um total de 542 no parlamento indiano, um triunfo que deixa o opositor Partido do Congresso, da dinastia Nehru-Gandhi, com apenas 52 legisladores.

A vitória do BJP, com cerca de 60% do controle da Lok Sabha (câmara baixa do parlamento), conforme a apuração da Comissão Eleitoral da Índia, representa uma das maiores vitórias em uma reeleição no país, o que, além disso, supõe um profundo apoio ao partido de Modi para que continue com o processo de reformas iniciado em 2014.