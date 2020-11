O resultados das eleições presidenciais dos Estados Unidos depende fundamentalmente de quatro dos 50 estados do país, que já anunciaram que precisarão de mais horas, talvez dias, para concluir o processo, devido o aumento do volume do voto pelo correio, muito utilizado em meio a pandemia da Covid-19.

Wisconsin, Michigan, Geórgia e Nevada são os estados em que a disputa segue acirrada entre o republicano, Donald Trump, e o democrata Joe Biden. Na Pensilvânia e no Alasca, esse último com menor impacto no número de delegados, o atual presidente tem uma margem confortável.

Nos Estados Unidos, caso a diferença entre os candidatos, no término do processo de contagem em algum dos estados, seja interior a 1%, pode ser solicitada uma nova contagem, o que atrasaria ainda mais a divulgação do resultado oficial.

WISCONSIN.

Com 95% da apuração concluída, Biden tem cerca de 20 mil votos de vantagem. Além disso, há milhares de votos pelo correio sendo processados por máquinas que automatizaram o processo. No entanto, ainda é preciso fazer o transporte das cédulas.

As dificuldades logísticas em vastos territórios, como os do Wisconsin, que atrasam a apuração, fazem com que surjam denúncias de fraude, especialmente da parte de Trump, que vem mantendo a estratégia de acusar para riscos do voto à distância.

MICHIGAN.

Com 91% contabilizado, o atual presidente americano lidera com 2.437 milhões de votos, contra 2.412 milhões de votos de Biden, o que significa uma diferença de cerca de 25 mil. A margem favorável ao candidato republicano, inclusive, vem caindo na reta final da apuração.

Segundo a secretária de Estado de Michigan, Jocelyn Benson, encarregada do processo, a ideia mais clara do panorama, no entanto, só deverá acontecer nas próximas 24 horas, por isso, pediu "paciência" aos eleitores dos dois partidos.

A expectativa de atraso se deve porque as localidades com mais de 25 mil habitantes do estado só começaram a processar os votos antecipados nesta segunda-feira.

PENSILVÂNIA.

Estado considerado crucial nas eleições americanas, que tem 75% dos votos apurados, em que Trump tem vantagem de 600 mil votos. No entanto, há mais de um milhão de votos por correio a serem computados, depois dos resultados das urnas.

Cidades tradicionalmente de maioria democrata, como Filadélfia e Pittsburgh, terão centenas de milhares de votos a processar, o que gera a possibilidade de uma grande margem para entrar na conta de Biden nas próximas horas e, talvez, dias.

GEÓRGIA.

Estado tradicionalmente republicano, em que um democrata não vence desde 1992, com Bill Clinton, tem 94% dos votos apurados, com uma vantagem apertada para Trump, que recebeu até agora 2,38 milhões da preferência do eleitorado, contra 2.28 de Biden.

A expectativa, no entanto, é pela apuração dos votos das regiões democratas do estado, especialmente na cidade de Atlanta e arredores.

No condado de Fulton, o mais povoado do estado, foi iniciada uma recontagem de milhares de cédulas enviadas pelo correio, devido um estouro de tubulação no estádio State Farm, que funciona como centro eleitoral, o que gerou atraso no processo.

NEVADA.

Em outro estado considerado crucial para o resultado, onde nenhum republicano consegue vencer desde 2004, foram apurados 83% dos votos. Biden lidera com 49,3%, enquanto Trump parece com 48,7%, em uma diferença de apenas 8 mil votos.

As autoridades locais, ainda pela madrugada, indicaram que só haveria atualização dos dados às 9h (12h de Brasília).

No estado, até o início da contagem dos votos das urnas, não foi iniciado o processo de apuração das cédulas enviadas pelo correio, o que tende a favorecer Biden, já que a maioria que antecipou a participação, é democrata.

ALASCA.

No estado em que apenas três delegados são indicados para escolher o presidente, Trump vence com folga, com 45% apurado. O presidente 62,91% da preferência, contra 33,05% de Biden, em resultado que já era esperado pelos dois lados. EFE

