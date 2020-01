O ministro de Estado das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Adel Aljubeir, condenou nesta sexta-feira o ataque do Irã contra bases militares no Iraque que abrigam tropas internacionais e pediu que todas as partes evitem uma escalada do conflito.

"Estamos convictos de que é necessário evitar a escalada. Qualquer escalada do conflito seria prejudicial para todas as partes", comentou Aljubeir após se reunir em Praga com o chanceler da República Tcheca, Tomas Petricek.

O ministro expressou repúdio aos ataques iranianos, com os quais Teerã respondeu à operação dos Estados Unidos que assassinou o general Qasem Soleimani.

O Irã "violou a soberania iraquiana", segundo o diplomata saudita, que também pediu para Teerã "abandonar seus apoios a grupos terroristas que desestabilizam uma série de países da região".