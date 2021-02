O governo saudita negou as denúncias presentes no relatório publicado pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos que aponta que o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman aprovou a operação para assassinar o jornalista Jamal Khashoggi em 2018.

"O governo do reino rejeita categoricamente o que é declarado no relatório sobre o crime do assassinato do cidadão Jamal Khashoggi. Que Deus tenha piedade dele", declarou o Ministério das Relações Exteriores saudita em comunicado publicado no Twitter e pela agência de notícias estatal "SPA".