O ministro do Petróleo da Arábia Saudita, Abdulaziz bin Salman. EFE/Arquivo

O ministro do Petróleo da Arábia Saudita, Abdulaziz bin Salman, pediu nesta segunda-feira para que os parceiros da Opep+ (Opep, Rússia e aliados) tenham cautela com o aumento da produção em fevereiro, principalmente devido ao "desenvolvimento imprevisível" da nova variante do coronavírus Sars-CoV-2, causador da covid-19.

"Não há lugar para complacência", disse Bin Salman no discurso de abertura da primeira conferência do ano realizada pelos ministros dos 13 membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), Rússia e nove outros países produtores de petróleo não membros.