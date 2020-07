A Arábia Saudita alcançou nesta sexta-feira a marca de 200 mil casos do novo coronavírus, o dobro do número de infecções de quando começou o processo de desconfinamento, há pouco mais de um mês, que culminou com a reabertura de estabelecimentos privados e órgãos públicos.

O Ministério da Saúde saudita informou que, nas últimas 24 horas, foram registrados 4.193 novos casos e 50 mortes por Covid-19, elevando o número total de positivos para 201.801 (59.385 deles ativos) e 1.802 vítimas.