O candidato Andrés Arauz reconheceu neste domingo a derrota no segundo turno das eleições presidenciais do Equador e a consequente vitória do concorrente Guillermo Lasso, depois de apurados 97,91% dos votos.

"Este é um revés eleitoral, mas de forma alguma uma derrota política ou moral", declarou Arauz em discurso aos partidários em Quito.