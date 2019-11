O juiz Jorge Chávez decretou nesta segunda-feira 18 meses de prisão preventiva contra 14 árbitros que teriam favorecido a Odebrecht ao proferirem sentenças no Peru, supostamente em troca de propinas.

Entre os árbitros que receberam prisão preventiva está Humberto Abanto, atual abogado do ex-ministro Jaime Yoshiyama e ex-secretário geral da campanha presidencial de Keiko Fujimori, filha do ex-ditador Alberto Fujimori e que atualmente cumpre prisão preventiva por lavagem de dinheiro.

Abanto negou-se a apresentar recibos por honorários correspondentes às arbitragens entre Odebrecht e o Estado peruano, o que foi considerado pelo procurador adjunto Hamilton Montoro como uma tentativa de ocultar excesivos valores por esses casos.

Um dos árbitros investigados, Emilio Cassina, de 83 anos, cumprirá a decisão em regime domiciliar devido a seu estado de saúde.

Por sua vez, o procurador Germán Juárez lembrou que a construtora brasileira admitiu culpa nos casos de arbitragens e, portanto, considerou que existem "mais que elementos suficientes que apontam o recebimento de propinas pelos árbitros em troca de laudos a favor da Odebrecht".

De acordo com a investigação do caso, a Odebrecht encarregou o advogado Horacio Cánepa pelo pagamento de propinas aos árbitros que participaram de 26 processos de arbitragem com o Ministério de Transportes e Comunicações e outras instituições públicas de 2008 a 2016.

Cánepa foi o árbitro da Odebrecht em 13 processos, recebendo US$ 50 mil por cada caso, além de um bônus de êxito equivalente a 1% dos montantes em disputa, recebendo assim US$ 1,4 milhão, segundo o jornal "La República". Além disso, ele teria sido o responsável por repassar mais US$ 1,1 milhão a outros árbitros que decidiram a favor da construtora.

Os árbitros que receberam orden de prisão preventiva por 18 meses são: Humberto Abanto, Randol Campos Flores, Luis Pardo Narváez, Richard Martín Tirado, Weyden García Rojas, Luis Pebe Romero, Alejandro Álvarez Pedroza, Ramiro Rivera Reyes, Franz Kundmuller Caminti, Fernando Cantuarias Salaverry, Mario Castillo Freyre, Marcos Espinoza Rimachi, Alfredo Zapata Velasco e Daniel Linares Prado.