21 out 2020

EFE Gabriel Romano, La Paz 21 out 2020

Um governo apoiado por um Movimento ao Socialismo (MAS) - partido do ex-presidente Evo Morales - "renovado" e com a intenção de "governar para todos" é o que Luis Arce, vencedor das eleições presidenciais do último domingo na Bolívia, promete implementar a partir de sua posse, conforme disse em entrevista exclusiva à Agência Efe nesta terça-feira.

Arce, que confirmou a necessidade de dar lugar a profissionais, jovens com "compromisso" e setores sociais que não foram levados em conta, disse que não ignora Evo como "mentor" e "líder histórico" de seu partido, mas frisou que o novo governo terá feição própria.