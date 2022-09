Moradores de algumas áreas da província de Kharkiv, no leste da Ucrânia, estão sendo evacuados, devido a contraofensiva do exército do país, especialmente, em Kupiansk, segundo afirmou nesta sexta-feira o chefe da Administração Militar-Civil regional, Maxim Gubin.

A situação no distrito de Kupiansk agora é bastante complicada e ambígua", afirmou a máxima autoridade provincial, em entrevista à emissora de televisão "Rossiya 24".