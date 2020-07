A Argélia voltou nesta quinta-feira a quebrar o recorde diário de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, com 585 novos casos registrados nas últimas 24 horas, de acordo com informações do Ministério da Saúde local.

Embora a contaminação esteja aumentando, o número de mortes permanece, no entanto, mais estável, com 12 óbitos entre ontem e hoje, totalizando 1.052 desde o início das estatísticas da pandemia.