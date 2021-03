A Argentina se tornou pioneira na América Latina ao adquirir um equipamento de última geração que permite realizar com rapidez o diagnóstico de covid-19 e o sequenciamento do coronavírus Sars-CoV-2, identificando mutações.

Com o investimento de US$ 1 milhão, a máquina CovidSeq foi comprada da empresa americana Illumina e está instalada na sede em Buenos Aires do Instituto Anlis Malbrán, centro de referência do Ministério da Saúde dedicado à pesquisa científica aplicada à saúde.