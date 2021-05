O presidente da Argentina, Alberto Fernández, disse nesta sexta-feira que as negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para refinanciar dívidas de cerca de US$ 45 bilhões de dólares estão centradas nas condições de pagamento e nas taxas de juros.

"A discussão com o Fundo é sobre o prazo e as taxas", resumiu o presidente argentino em uma entrevista ao youtuber peronista Pedro Rosemblat postada hoje no canal de Alberto Fernandez no YouTube.