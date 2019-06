O goleiro Esteban Andrada, do Boca Juniors, está fora da Copa América devido a uma lesão no joelho direito e foi substituído na relação da Argentina por Juan Musso, da Udinese, segundo anúncio feito nesta sexta-feira pela associação de Futebol do país (AFA).

"O jogador, que sofreu traumatismo no joelho direito, evoluiu desfavoravelmente, apresentando um importante quadro de derrame articular", detalhou a AFA, que ainda espera uma autorização da Conmebol para confirmar Musso como substituto.