O Ministério da Saúde da Argentina anunciou nesta quinta-feira que será aplicada "o mais rapidamente possível" a segunda dose de reforço da vacina contra a covid-19 em pessoas com maior risco.

De acordo com a pasta, isso representa a quarta dose para a população em geral, e a quinta para quem recebeu imunizantes com resposta insuficiente no esquema primário.