A Memória Argentina para o Mundo apresentou nesta terça-feira em Madri a candidatura à Lista do Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em favor do antigo Centro Clandestino de Detenção, Tortura e Extermínio criado durante a ditadura dentro da Escola de Mecânica da Marinha e agora convertido no atual Museu e Sítio de Memória da Esma.

Durante a ditadura que a Argentina viveu entre 1976 e 1983, a Esma foi utilizada para prender, torturar e assassinar mais de 5 mil pessoas que se opuseram ao regime civil-militar vivido no país no período.