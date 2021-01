A Argentina administrou até esta sexta-feira um total de 200.759 doses de vacina contra a Covid-19, todas elas da Sputnik V, fabricada na Rússia.

Em discurso durante a divulgação do relatório matinal sobre a pandemia do coronavírus, a secretária de Acesso à Saúde, Carla Vizzoti, lembrou que a primeira etapa da vacinação, iniciada no final de dezembro, consiste em um total de 300 mil doses para funcionários da área da saúde de entre 18 e 59 anos de idade.