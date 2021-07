A Argentina anunciou nesta sexta-feira, que a partir do final de semana, ampliará semanalmente até 6 de agosto o número de pessoas que serão autorizadas a entrar em seu território, o que representa um leve aumento em relação às 600 permissões diárias, válidas desde o final de junho, para evitar a chegada da variante delta do novo coronavírus.

De acordo com uma decisão administrativa publicada hoje no Diário Oficial, 5,2 mil pessoas poderão entrar na Argentina por via aérea durante a semana de 10 a 16 de julho; Esse número subirá para 6,3 mil entre os dias 17 e 23 do mesmo mês e para 7 mil na semana de 24 a 30 de julho e de 31 de julho a 6 de agosto.