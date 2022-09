O governo da Argentina ordenou um aumento nos preços dos biocombustíveis utilizados na mistura com combustíveis derivados do petróleo vendida no mercado interno.

A medida adotada pela Secretaria de Energia e publicada nesta terça-feira no Diário Oficial abrange o biodiesel utilizado para mistura com o diesel e os tipos de bioetanol produzidos a partir da cana-de-açúcar e do milho que são misturados com a gasolina.